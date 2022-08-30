Beşiktaş, Serdar Saatçı'yı Braga'ya gönderiyor

Beşiktaş'ta yaz kampı döneminde gerçekleştirilen hazırlık maçında teknik direktör Valerien Ismael'e tepki gösteren genç futbolcu Serdar Saatçı, Portekiz'e transfer olacak.

Beşiktaş 'ta Serdar Saatçı gelişmesi yaşanıyor. Siyah beyazlı takımın genç savunmacısı, yaz kampı döneminde Viktoria Plzen ile oynanan maçta 72. dakikada genç futbolcu oyuna dahil olmuştu.

Ancak teknik direktör Valerien Ismael'in temposuz oyunu nedeniyle 11 dakikada sonra dakika 83'te genç futbolcuyu oyundan alması, Serdar'ın tepkisine yol açmıştı.

Kadro dışı bırakılmıştı

19 yaşındaki futbolcu, Fransız teknik adamın bu kararı sonrasında soyunma odasına giderken küfürlü ifadeler kullanmış ve odanın kapısını tekmelemişti.

Yaşanan bu gelişmenin sonrasında genç futbolcu kadro dışı bırakılmıştı.

Yeni sözleşmeyi reddetti

Bu olaylar öncesinde ortaya dikkat çeken bir detay geldi. Serdar Saatçı'nın sözleşmesinin son senesi olduğu, Avrupa'da forma giymek istemesi nedeniyle siyah beyazlı yönetimin yeni mukavele teklifine olumsuz yanıt vermesi bu gelişmeleri beraberinde getirdiği iddialar arasında...

2.5 milyon euro karşılığında Braga'da

Beşiktaş, 19 yaşındaki savunma oyuncusunu Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'ya satmak istiyor. TRT Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı yönetime teklifte bulunan Braga'nın oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Serdar Saatçı'nın 2,5 milyon bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ile Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olacağı aktarıldı.