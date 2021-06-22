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    Beşiktaş Sergen Yalçın'la anlaştı

    Beşiktaş Sergen Yalçın'la anlaştı

    Beşiktaş, yeni sezonda teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 19:05
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 19:33
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    Beşiktaş'ta şampiyonluğun ardından en çok konuşulan konulardan biri de Sergen Yalçın'ın yeniden takımla devam edip etmeyeceğiydi.

    Daha önce yönetimle Yalçın arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanmamıştı.

    Bugün Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ,  yeniden bir araya geldi.

    Beşiktaş Sergen Yalçın la anlaştı #1

    SERGEN YALÇIN'LA DEVAM

    Emre Kocadağ'ın evinde yapılan görüşmede Beşiktaş taraftarının beklediği karar çıktı.

    Yapılan görüşmede siyah-beyazlı yönetimle Sergen Yalçın arasında anlaşma sağlandı.

    Beşiktaş Sergen Yalçın la anlaştı #2

    "ONUN YERİ BURASI"

    Beşiktaş anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp paylaşımında, "10'un yeri burası." notunu düştü.

    Beşiktaş Sergen Yalçın la anlaştı #3

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