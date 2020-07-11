Beşiktaş, Seyhan Yiğit'i istiyor

Genç oyuncuları radarına alan Beşiktaş, son olarak Nürnberg U19'da forma giyen Seyhan Yiğit'i listesine aldı.

Gelecek sezon maaş bütçesini 56 milyon eurodan 30 milyon euroya düşürecek olan Beşiktaş, transfer stratejisini de gelecek vaadeden ve potansiyeli yüksek futbolcular üzerine kurdu.

G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN DE LİSTESİNDE

Başkan Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayı doğrultusunda scout ekibinin de raporuyla hareket eden siyah-beyazlı takımın transfer komitesi, ilk hamlesini Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de scout ekibinin listesinde yer alan Nürnberg U19 Takımı'nda forma giyen milli futbolcu Seyhan Yiğit ile yaptı.

SERGEN HOCA ONAY VERDİ

Sağ bekte ve stoper mevkisinde forma giyen 17 yaşındaki Seyhan Yiğit'in transferi için scout ekibinin raporunu değerlendiren Sergen Yalçın, yetenekli futbolcunun transferine onay verdi.

Nürnberg ile olan sözleşmesini 2021'de sona eren Seyhan Yiğit'in transferini herhangi bir bonservis bedeli ödemeden tamamlamak isteyen Beşiktaş, bu stratejisinde başarılı olamazsa 17 yaşındaki milli futbolcuyu önümüzdeki sezonun Ocak ayında bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

BAYERN'DE KAPTANLIK YAPTI

Futbola Ingolstadt altyapısında başlayan ve daha sonra Bayern Münih'e altyapısına transfer olan ve Münih'te kaptanlık yapan Seyhan Yiğit, Türkiye U16 Milli Takımı'nda da forma giydi.