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    Beşiktaş, Siriki Dembele'nin kulübüyle anlaştı

    Beşiktaş'ın bir süredir peşinde olduğu Siriki Dembele'nin kulübü Bournemouth'la anlaştığı ve kararı İskoç oyuncunun vereceği kaydedildi.
    • 30.08.2022 - 09:50
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    Beşiktaş, Siriki Dembele'nin kulübüyle anlaştı

    Hücum bölgesine takviye düşünen Beşiktaş'ın Siriki Dembele için kulübüyle anlaşma sağladığı belirtildi.

    beIN Sports'un haberinde, Beşiktaş'ın Bournemouth'da forma giyen Siriki Dembele'nin transferi için kulübüyle anlaşma sağladığı belirtildi. Dembele'ye Beşiktaş'ın dışında teklif yapan başka ekiplerin de olduğu belirtilirken son kararın oyuncuda olduğu ve kararının beklendiği kaydedildi.

    Beşiktaş'ın Siriki Dembele'yi kiralık olarak kadroya katmak istediği ifade edilirken Bournemouth'la yapılan anlaşmada oyuncunun 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da anlaşmaya dahil edileceği vurgulandı.

    Beşiktaş, Siriki Dembele nin kulübüyle anlaştı #1

    Bournemouth Teknik Direktörü Parker da doğrulamıştı

    Bournemouth teknik direktörü Scott Parker, takımda ayrılmak isteyen oyuncular olduğunu doğrulayarak "Oyuncuların ayrılma fırsatı olabilir. Sürekli oynamak isteyen bazı oyuncularımız var. Eğer bu yıl gidip futbol oynamak istiyorlarsa, o zaman kesinlikle bu fikre açık olacağız. Bu fırsatı gerçekten oyuncularımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada sınırlı dakikaları olacak." ifadesini kullandı.

    Beşiktaş, Siriki Dembele nin kulübüyle anlaştı #2


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