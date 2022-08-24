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    Beşiktaş, Siriki Dembele'yi kadrosuna katıyor

    Beşiktaş, Siriki Dembele'yi kadrosuna katıyor

    Beşiktaş, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Siriki Dembele'yi sezon sonuna kadar kiralamak için Bournemouth ile anlaşma aşamasına geldi.
    • 24.08.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 16:29
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    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Premier Lig takımı Bournemouth'tan transfer yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Siriki Dembele'nin kiralık transferinde büyük oranda anlaşma sağladı.

    Premier Lig takımı Bournemouth‘un sol kanat oyuncusu Siriki Dembele ile yapılan görüşme olumlu sonuçlandı. 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ın sezon sonuna kadar kiralama teklifini kabul etti. Bournemouth ile ise henüz anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş, Dembele’nin kiralık gitmesine onay veren İngiliz ekibi ile satın alma opsiyonu konusunda görüşmelere devam ediyor.

    Beşiktaş, Siriki Dembele yi kadrosuna katıyor #1

    Satın alma opsiyonu 2.5 milyon euro

    İngiliz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş ile Bournemouth anlaşmaya varmak üzere. Pazarlıklarda 2.5 milyon euro seviyelerinde satın alma opsiyonu üzerinde konuşulduğu ifade edildi.

    Dembele'nin kariyeri

    Ocak ayında 2.6 milyon euro bedelle Peterborough United’den Bournemouth’a transfer olan Dembele, İngiliz temsilcisi ile çıktığı 13 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı.

    Bu sezon Premier Lig’e yükselen Bournemouth’ta forma şansı bulamayan Fildişi asıllı İskoç futbolcu, Peterborough United’da geçirdiği 4 sezonda 147 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 30 gol atan Dembele, 30 da asist yaptı.

    Beşiktaş, Siriki Dembele yi kadrosuna katıyor #2


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