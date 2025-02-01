Beşiktaş, sol bek transferi için rotayı İtalya'ya çevirdi

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UEFA Avrupa Ligi'ne Twente'ye 1-0 yenilerek veda eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Ezeli rakiplerine göre transferde sessiz kalan siyah-beyazlılar, savunma bölgesine takviye için rotayı İtalya'ya çevirdi.

BEŞİKTAŞ, DAHL'A TALİP OLDU

Di Marzio'nun haberine göre; 21 yaşındaki İsveçli sol bek Samuel Dahl için Beşiktaş, Roma'nın kapısını çaldı.

2029 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunan oyuncu, 4 milyon euro bonservis bedeli bulunuyor.

Beşiktaş oyuncuyu 1+5 yıllık kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamak istiyor.

Sezon başında Djurgarden'den Roma'ya 4.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Dahl, başkent ekibinin formasını yalnızca 3 kez giydi.

DİĞER ADAY CACACE

Öte yandan siyah-beyazlıların takıma katmak istediği bir diğer sol bek oyuncusu ise İtalya Serie A ekiplerinden Empoli'de forma giyen Liberato Cacace oldu.

Yeni Zelandalı oyuncu, 2022-2023 sezonunda bu yana Empoli'nin formasını giyiyor. 2 milyon euro piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki futbolcu, Empoli'de 75 resmi maça çıktı.

Cacace, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistle mücadele etti.