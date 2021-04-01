Beşiktaş, Steven Caulker'ı radarına aldı

Sezon sonu için kadro planlamasına da bir yandan başlayan siyah-beyazlı yönetim, Alanyaspor'la sözleşmesi bitecek olan Steven Caulker'ı listeye aldı.

Bu sezon kısıtlı imkanlarla kurduğu kadro hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa oynayan Beşiktaş, yeni dönemde de takıma nokta atışı transferler yapmak için kolları sıvadı.

MONTERO GÖNDERİLECEK

Welinton, Vida ve Montero gibi stoperleri bulunan siyah-beyazlılar satın alma opsiyonu 4.5 milyon euro olan Montero'nun maddesini kullanmayacak. Beşiktaş yönetimi, İspanyol savunmacının boşluğunu ise tıpkı Welinton'da olduğu gibi Alanyaspor'dan doldurmayı planlıyor.

Kariyerinde Liverpool'da forma giyen ancak kumar merakı yüzünden Premier Lig'de tutunamayan Steven Caulker, Alanyaspor formasıyla ise oldukça verimli bir performans sergiliyordu.

SEZON SONU BEDAVA

Sergen Yalçın'ın isteğiyle İngiliz futbolcuyla temasa geçen yöneticiler, sezon sonunda bu transferi bitirmek için futbolcunun kapısını çalacak. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Caulker için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgisinin bulunduğu biliniyor.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 26 lig maçında 2 gol 2 asistle takımına katkı sağlarken savunmada da iyi bir performans gösterdi.