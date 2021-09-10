Beşiktaş, Süper Lig'in en değerlisi

Yaz transfer döneminde kadrosunu Pjanic, Alex Teixeira ve Batshuayi gibi ünlü yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, şu anda piyada değeri en yüksek Süper Lig kulübü olarak öne çıkıyor.

Transfer sezonu sona erdi ve kulüpler takımlarına gerekli takviyeleri yaptı. Yapılan transferlerin ardından takımların değerleri de değişti.

Siyah-beyazlılar, 127,15 milyon euro ile zirvede bulunuyor. Beşiktaş’ı 114.33 milyon euro ile Fenerbahçe, 102.18 milyon Euro ile Galatasaray ve 98.20 milyon Euro ile Trabzonspor takip etti.

Bu 4 takımın ardından gelen Başakşehir’in ise diğer rakiplerine göre yüzde 50 daha düşük bir değerle 50.6 milyon euroluk piyasa değeri olması dikkat çekti.

EN DEĞERLİ FUTBOLCU PJANIC

Beşiktaş'ın fırsat transferi olarak Barcelona’dan kadrosuna geldiği Miralem Pjanic, 20 milyon Euro ile Süper Lig’in en değerli futbolcusu olmayı başardı.

Boşnak futbolcuyu 19 milyon euro ile Uğurcan Çakır izledi. Siyah beyazlıların 31 yaşındaki orta sahası ayrıca, kariyerinde bir sezonda en yüksek bonservis bedeli ödenen Süper Lig futbolcusu oldu.

Barcelona, Pjanic için Juventus’a 60 milyon euro bonservis vermişti. ‘En değerliler’ listesinde Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Diego Rossi, 18 milyon euro ile 3. sırayı aldı