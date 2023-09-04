Beşiktaş taraftarı Eric Bailly transferini veto etti Beşiktaş taraftarları ,siyah-beyazlı yönetimin transferinde sona yaklaştığı Eric Bailly'yi istemiyor. Binlerce kullanıcı, sosyal medyada 'Eric Bailly'yi istemiyoruz' şeklinde açılan hashtage destek veriyor.

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Beşiktaş'ın savunma transferinde aday sayısı ikiye düştü.

Nino ve Eric Bailly arasında bir tercih yapacak olan siyah-beyazlılarda taraftar, Bailly transferini istemiyor.

Twitter'da #Bailyİstemiyoruz hashtagi başlatan siyah-beyazlılar, binlerce tweet atarak yönetime sesini duyurmak istiyor.

Taraftar veto etti

Hem performansı hem de Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle bu transfere sıcak bakmayan Beşiktaşlılar, yönetimin Nino'yu getirmesi için de yoğun bir çaba sarf ediyor.

Manchester United'ın geçen sene Marsilya'ya kiraladığı Fildişili futbolcu, 23 maçta forma giymişti.

Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının, stoper transferine kısa süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.