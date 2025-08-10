Beşiktaş taraftarından Jadon Sancho çılgınlığı

İngiliz devi Manchester United'ın gözden çıkardığı Jadon Sancho, Beşiktaş'ın gündeminde.

Siyah-beyazlı taraftarlar, İngiliz yıldızı sosyal medyada adeta ablukaya almış durumda.

Beşiktaşlı taraftarlar, Jadon Sancho için "Come to Beşiktaş" akımı başlattı.

Siyah-beyazlı futbolseverler, 25 yaşındaki oyuncunun son paylaşımına 3 milyondan fazla mesaj bıraktı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Beşiktaş yönetimi ise Sancho ve kulübü Manchester United ile görüşmelerini sürdürüyor.

Kapıyı 10 milyon eurodan açan yıldız isim, talebini bir miktar düşürse de Beşiktaş rakamı daha da aşağı çekmek için uğraşıyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Manchester United ise Sancho için 20 milyon euro beklerken, bonservis için de pazarlıklar sürüyor.

PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO

Geçen sezonu Chelsea'da kiralık olarak geçiren Sancho, Londra temsilcisiyle 41 maça çıktı.

28 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız isim, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 10 asistle mücadele etti.