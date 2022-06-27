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    Beşiktaş, Tayfur Bingöl için takas düşünüyor

    Beşiktaş, Tayfur Bingöl için takas düşünüyor

    Alanyaspor’a imza attığı törende, “Hayalim, Beşiktaş forması giymek” diyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Tayfur Bingöl için siyah-beyazlılar harekete geçti.
    • 27.06.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 17:52
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    Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olmasının ardından sol bek mevkisine transfer yapacak.

    Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü kadrosuna katmak için planını yaptı. Takasta kullanılabilecek isimler ikiye yükseldi.

    Akdeniz ekibiyle görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyu para vermeden takas formülü ile kadrosuna katmak istiyor.

    Beşiktaş, Tayfur Bingöl için takas düşünüyor İZLE

    Beşiktaş, Tayfur Bingöl için takas düşünüyor #1

    Beşiktaş takas formülü için masada

    Takas için masadaki isimler ise Salih Uçan ve Alanya'da kiralık olarak forma giyen Ahmet Gülay. Beşiktaş, bu iki oyuncudan birinin bonservisini vererek transferi bitirmek istiyor.

    Beşiktaş, Tayfur Bingöl için takas düşünüyor #2

    "Hayalim Beşiktaş'ta forma giymek"

    Tayfur, geçen sezon içinde bir açıklama yaparak, "Hayalim Beşiktaş'ta forma giymek." açıklamasını yapmıştı.

    Alanyaspor'da geride bıraktığımız sezon 34 maçta 1839 dakika süre alan Tayfur Bingöl, 4 gol 10 asistlik performans ortaya koydu. Futbolcu daha önce Göztepe, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Hacettepe ve Gençlerbirliği takımlarında oynamıştı.

    Beşiktaş, Tayfur Bingöl için takas düşünüyor #3


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