Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü yeniden istiyor Alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş geçtiğimiz sezon kadrosunda olan ve birçok mevkide oynayabilen Tayfur Bingöl'ü tekrardan gündeme aldı.

ensonhaber.com Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadroya Türk oyuncu takviyesi de arzu ediyor. Görüşmeler hız kazandı Umut Meraş-Deniz Türüç takasında istenen sonuç çıkmazken geçtiğimiz sezon kiralık olarak siyah-beyazlı takımda forma giyen Tayfur Bingöl için Alanyaspor ile görüşmeler yeniden hız kazandı. Beşiktaş'ın bu transferi 1 milyon euro bonservis bedeliyle bitirmesi bekleniyor. Kartal, söz konusu rakamı 4 taksitle ödemek isterken Akdeniz ekibiyse parayı peşin talep ediyor. Taraflar arasında ödeme planı görüşmeleri sürüyor. 29 maça çıktı Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Tayfur Bingöl bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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