Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç için yeniden devrede

Beşiktaş yerli bir stoper transferi yapacak. Siyah-beyazlılarda Adana Demirspor forması giyen Tayyip Talha Sanuç konusunda sıcak gelişmeler yaşandı.

Stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, bir süredir Adana Demirspor forması giyen Tayyip Talha Sanuç için görüşmeler yapıyordu.

22 yaşındaki futbolcu için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Transferde ibre yeniden Beşiktaş'a dönmüş durumda.





Pazarlıklar sürüyor

Beşiktaş yetkilileri, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile Tayyip Talha Sanuç transferini görüştü. Siyah-beyazlılar futbolcunun transferi için 1.4 milyon euro önerdi.

Siyah-beyazlılar bu bedeli 3 taksitte ödemek istediğini bildirirken, Murat Sancak ise tutarın tek seferde ödenmesi talebinde bulundu. Aynı zamanda Oostende de Tayyip Talha transferi için devreye girmişti.





Oostende'nin planı

Adana Demirspor, Oostende ile futbolcunun transferi için pazarlık masasına otururken, Belçika ekibi ödeme planını uzun vadeli olarak sundu ve ibre böylece yeniden Beşiktaş'a dönmüş oldu.

3 maçta 195 dakika oynadı

Karabükspor altyapısından yetişen futbolcu, 2018 yılında 245 bin euro bedelle Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Futbolcu, bu sezon 3 maçta 195 dakika oynadı ve 1 de gol attı.



