Beşiktaş, Teixeria ile yollarını ayırıyor

Beşiktaş, bu sezonun kadrosunda düşünülmeyen Alex Teixeira ile sözleşmeyi feshetme konusunda anlaştı.

Geçen sezon bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı.

Siyah-beyazlı yönetim, avukatıyla birlikte kulübe gelen Teixeira ile görüşerek, oyuncuyu bonservisini bedelsiz olarak vererek sözleşmeyi fesh etme konusunda ikna etti.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Brezilyalı oyuncu ile yollar tamamen ayrılacak.

Orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Alex Teixeira'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'e kadar devam ediyordu.

Yıllık 3.2 milyon euro kazanıyor

Brezilyalı oyuncu şu anda Beşiktaş'tan yıllık 3.2 milyon euro yıllık maaş kazanıyor.

2015 yılında güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan futbolcuya Transfermarkt verilerine göre şu anda 2.9 milyon euro değer biçiliyor.

Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasıyla Alex Teixeira, toplam 31 maça çıktı. 1644 dakika süre alan Sambacı, ligde 4 gol 1 asist üretirken diğer kulvarlarda ise katkı sağlayamadı.

Alex Teixeira, Jiangsu, Shakhtar Donetsk, Vasco da Gama gibi takımlarda futbol oynamıştı.