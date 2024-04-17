Beşiktaş, Tete transferini bitiriyor Beşiktaş, Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kenny Tete ile büyük oranda anlaşma sağladı.

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan önemli bir hamle geldi. Devre arasında kadroya katılan Svensson'un kötü performansı sonrası sağ bek arayışlarına başlayan yönetim, Fulham formasını giyen Kenny Tete ile büyük oranda anlaşma sağladı.

3 yıllık teklif

Sezon sonunda bitecek olan Hollandalı futbolcunun, siyah-beyazlılardan gelen 3 yıllık teklife 'evet' dediği öğrenildi.

Taraflar arasında son detayların görüşüldüğü ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda kısa süre içinde imzaların atılacağı belirlendi.

Bu sezonki performansı

Daha önce Ajax ve Lyon formalarını da giyen Kenny Tete, bu sezon Premier Lig'de 13 maçta görev yapıp 1 gol attı.