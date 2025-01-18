Beşiktaş, Tom Lawrence ile ilgileniyor

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Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlı takım, eksiklerini gidermek adına transfer çalışmalarına devam ederken, sürpriz bir isim gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ, LAWRANCE İLE İLGİLENİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Glasgow Rangers forması giyen on numara oyuncusu Tom Lawrence ile ilgileniyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

31 yaşındaki 10 numaranın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Beşiktaş, tecrübeli oyuncuyu bonservis ücreti ödemeden transfer etmek istiyor.

SOLSKJAER İLE ÇALIŞTI

Tecrübeli oyuncu, Manchester United'ın altyapısında oynadığı sırada Ole Gunnar Solskjaer ile çalışmıştı.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO

2 milyon euro piyasa değerine sahip olan Galli oyuncu, bu sezon Rangers formasını 15 kez giydi.

Tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 5 gol ve 2 asistle mücadele etti.