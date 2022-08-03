- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etti
Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etti
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldız adayı Emirhan İlkhan, Avrupa hayaline kavuşmak üzere. Siyah-beyazlılar 4.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi teklif eden Torino'ya olumlu yanıt verdi.
- 03.08.2022 - 15:37
- Güncelleme : 03.08.2022 - 15:38
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transfer olacağı haberleri ayyuka çıkmıştı.
4.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini karşılayan Serie A temsilcisi genç futbolcuya kavuşmak üzere.
Emirhan İlkhan'ı ikna eden Torino yetkilileri, Beşiktaş'a ilgi mektubu göndermiş ancak siyah-beyazlılar buna 5 gün boyunca cevap vermemişti.
Beşiktaş transfere onay verdi
Resmi teklifin değerlendirilme süresinin bitimine 2 gün kala Kara Kartal cephesinden de transfere onay geldi.
18 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İtalya'ya giderek kendisini İtalyan takımına bağlayan imzayı atması bekleniyor.