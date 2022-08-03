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    Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etti

    Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etti

    Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldız adayı Emirhan İlkhan, Avrupa hayaline kavuşmak üzere. Siyah-beyazlılar 4.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi teklif eden Torino'ya olumlu yanıt verdi.
    • 03.08.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 15:38
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    Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transfer olacağı haberleri ayyuka çıkmıştı.

    4.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini karşılayan Serie A temsilcisi genç futbolcuya kavuşmak üzere.

    Emirhan İlkhan'ı ikna eden Torino yetkilileri, Beşiktaş'a ilgi mektubu göndermiş ancak siyah-beyazlılar buna 5 gün boyunca cevap vermemişti.

    Beşiktaş, Torino nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etti #1

    Beşiktaş transfere onay verdi

    Resmi teklifin değerlendirilme süresinin bitimine 2 gün kala Kara Kartal cephesinden de transfere onay geldi.

    18 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İtalya'ya giderek kendisini İtalyan takımına bağlayan imzayı atması bekleniyor.

    Beşiktaş, Torino nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etti #2


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