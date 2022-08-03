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Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etti

Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etti

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldız adayı Emirhan İlkhan, Avrupa hayaline kavuşmak üzere. Siyah-beyazlılar 4.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi teklif eden Torino'ya olumlu yanıt verdi.