Beşiktaş, Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'a kancayı taktı Beşiktaş, Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anastasios Bakasetas'ı transfer etmek için kolları sıvadı.

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Süper Lig'de yükseliş arayan Beşiktaş, Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve 3 kez yapılan görüşmelere rağmen yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Anastasios Bakasetas'ı gündemine aldı.

Son olarak Trabzonspor'dan 3 yıllık yeni sözleşme ve 1.75 milyon euroluk net ücret teklifi alan Bakasetas, henüz bu teklife yanıt vermedi. Beşiktaş, Trabzonspor ile Yunan yıldız arasındaki görüşmeleri yakından takip etmeye başladı.

Ara transferde de olabilir

Bakasetas'ın ikna edilememesi durumunda Beşiktaş, temaslara başlayacak.

Yunan orta sahayı ara transferde kadrosuna katmak için de harekete geçmeye hazır olan siyah-beyazlılar, Trabzonspor'a teklifini sunacak.

Bordo-mavililerin yazın serbest kalacak olan Bakasetas'ı satmak istemesi durumunda başkanlar düzeyinde de pazarlıklar başlayacak.

Bakasetas'ın Süper Lig rakamları

2019 yazında AEK Atina'dan Alanyaspor'a transfer olan Bakasetas, Ocak 2021'de ise Trabzonspor'a 3 milyon euro bonservis karşılığında geçti.

Süper Lig'de 146 maça çıkan Bakasetas, 43 gol atıp 19 asist yaptı.