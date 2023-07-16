Beşiktaş, transferde ezeli rakiplerinden çalım yedi Beşiktaş, son 24 saat içinde Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptırdı.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, son dönemde taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Yaz transfer dönemi boyunca yalnızca Somaspor'dan genç futbolcu Emrecan Bulut'u kadrosuna katan siyah-beyazlılar, imza attırmak istediği futbolcularda ise mutlu sona bir türlü ulaşamadı.

Djiku, Fenerbahçe'ye imza attı

Beşiktaş, ilk olarak Fransız ekibi Strasbourg'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Alexander Djiku ile görüşmeler yapmış ancak transferi bitirememişti. Daha sonra savunma oyuncusu, Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Halil Dervişoğlu, son anda Galatasaray'ı tercih etti

Geçtiğimiz gün ise Beşiktaş, transferde iki ezeli rakibinden adeta çalım yedi. Siyah-beyazlı takımın gündeminde yer alan ve transferde sona yaklaşılan milli futbolcu Halil Dervişoğlu bonservisiyle birlikte eski takımı Galatasaray'a transfer oldu.

Beşiktaş'ın transfer için anlaşmaya vardığı milli futbolcu, geçtiğimiz gece siyah-beyazlıların Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı'yı arayarak, "Uçak biletimi gönderin, geliyorum" diye haber yollamıştı.

Halil Dervişoğlu'nun babası da oğlunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtti fakat Galatasaray'ın peşin para teklifinin ardından 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübü tercih etti ve kararını bildirdi.

Konuyla ilgili olarak Beşiktaş yönetimi, şu açıklamayı yaptı:

Biz kendisine teklif yaptık, önce kabul etti, uçak bileti istedi, sonra Galatasaray'dan para aldığını belirterek gelmeyeceğini söyledi.

Son olarak Tadic, Fenerbahçe'ye geldi

Siyah-beyazlı takımın elinden ise son olarak Fenerbahçe, Dusan Tadic'i aldı. Beşiktaş'ın görüşmelerde sona geldiği ve bonservisi elinde olan futbolcu transferde sarı-lacivertli takımı tercih etti.

Ajax'a veda eden ve tercihini Fenerbahçe'den yana kullanan Tadic, imza atmak için İstanbul'a geldi.

Yönetim istifa sesleri yükseldi

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar adeta isyan etti. Beşiktaş'a gönül veren futbolseverler, transfer görüşmelerinde bulunulan futbolcuların kısa süre içerisinde ezeli rakiplerine gitmesi sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdi.

Beşiktaşlılar, sosyal medyada birçok paylaşımda bulunurken, yönetimi istifaya davet etti.