Beşiktaş üç genç oyuncusunu kiraladı

Beşiktaş üç genç oyuncusunu kiraladı

Beşiktaş Kulübü, Ahmet Gülay'ın Alanyaspor, Kerem Kalafat'ın Giresunspor'a, Abdullah Aydın'ın ise Altay'a kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, genç futbolcularla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, Ahmet ve Serdar'ın kontratlarının yenilendiğini, Abdullah'la da sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, genç futbolcularımızdan Ahmet Gülay ile Serdar Saatçı’nın sözleşmelerini yenilemiş, transfer çalışmaları kapsamında, genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalamıştır.

Profesyonel futbolcularımızdan Ahmet Gülay, Aytemiz Alanyaspor’a; Kerem Kalafat, Giresunspor’a, Abdullah Aydın ise Altay’a geçici transfer olmuştur. Futbolcularımıza yeni sezonda başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş JK