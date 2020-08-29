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Beşiktaş üç genç oyuncusunu kiraladı
Beşiktaş Kulübü, Ahmet Gülay'ın Alanyaspor, Kerem Kalafat'ın Giresunspor'a, Abdullah Aydın'ın ise Altay'a kiralandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 29.08.2020 - 17:47
Beşiktaş, genç futbolcularla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüp, Ahmet ve Serdar'ın kontratlarının yenilendiğini, Abdullah'la da sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, genç futbolcularımızdan Ahmet Gülay ile Serdar Saatçı’nın sözleşmelerini yenilemiş, transfer çalışmaları kapsamında, genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalamıştır.
Profesyonel futbolcularımızdan Ahmet Gülay, Aytemiz Alanyaspor’a; Kerem Kalafat, Giresunspor’a, Abdullah Aydın ise Altay’a geçici transfer olmuştur. Futbolcularımıza yeni sezonda başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Beşiktaş JK