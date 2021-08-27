Euro
9.8663
-0.15%
Dolar
8.4056
0.21%
Altın
485.4
0.47%
Borsa
1.451
0.19%
Bitcoin
396.401
-0.10%
EXEN Coin
27.15
4.42%
32ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 32 C
    Beşiktaş, Umut Meraş ile anlaştı

    Beşiktaş, Umut Meraş ile anlaştı

    Milli futbolcu Umut Meraş, Beşiktaş'la transfer konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu, 3 yıllık imzayı atacak.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 15:26
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 15:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş, sol bek transferinde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Umut Meraş konusunu istediği gibi sonuçlandırdı.

    Beşiktaş, Umut Meraş ile 3 sezonluk sözleşme ve 900 bin euro yıllık ücret karşılığında anlaştı.

    1 MİLYON EURO BONSERVİS

    Umut Meraş'ın kulübüne de 1 milyon euro net bonservis + 200 bin euro da bonus ödemesi yapılacak.

    Sporx’in haberine göre; 25 yaşındaki oyuncu, hafta sonu İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak.

    Umut Meraş 2019 yılında Bursspor'dan Le Havre'a 1,3 milyon euroya transfer olmuştu.

    Beşiktaş, Umut Meraş ile anlaştı #1

    Beşiktaş, Umut Meraş ile anlaştı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir