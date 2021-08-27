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Beşiktaş, Umut Meraş ile anlaştı
Milli futbolcu Umut Meraş, Beşiktaş'la transfer konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu, 3 yıllık imzayı atacak.
- Haber Merkezi
- 27.08.2021 - 15:26
- Güncelleme : 27.08.2021 - 15:55
Beşiktaş, sol bek transferinde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Umut Meraş konusunu istediği gibi sonuçlandırdı.
Beşiktaş, Umut Meraş ile 3 sezonluk sözleşme ve 900 bin euro yıllık ücret karşılığında anlaştı.
1 MİLYON EURO BONSERVİS
Umut Meraş'ın kulübüne de 1 milyon euro net bonservis + 200 bin euro da bonus ödemesi yapılacak.
Sporx’in haberine göre; 25 yaşındaki oyuncu, hafta sonu İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak.
Umut Meraş 2019 yılında Bursspor'dan Le Havre'a 1,3 milyon euroya transfer olmuştu.