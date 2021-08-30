Euro
9.8868
0.32%
Dolar
8.3798
0.44%
Altın
489.22
0.33%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
401.333
-0.96%
EXEN Coin
25.91
-1.18%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Beşiktaş, Umut Meraş transferini KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, Umut Meraş transferini KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, Umut Meraş transferi için oyuncu ve kulübü Le Havre ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 14:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Son şampiyon Beşiktaş, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

    Kulüpler, TFF'nin yabancı kuralına uymak için transferlerde Türk oyunculara yöneliyor.

    Beşiktaş , İstanbul'a getirdiği Le Havre forması giyen Umut Meraş için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

    UMUT MERAŞ KAP'A DUYURULDU

    Siyah-beyazlılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır."

    Beşiktaş, Umut Meraş transferini KAP a bildirdi #1

    35 MAÇTA FORMA GİYDİ

    Geçtiğimiz sezon La Havre kulübüyle 35 maça çıkan Meraş, takımına 1 gol 2 asistlik bir performansla katkı sağladı.

    Beşiktaş, Umut Meraş transferini KAP a bildirdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir