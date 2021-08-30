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Beşiktaş, Umut Meraş transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Umut Meraş transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Umut Meraş transferi için oyuncu ve kulübü Le Havre ile görüşmelere başlandığını açıkladı.