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- Beşiktaş, Umut Meraş transferini KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Umut Meraş transferini KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Umut Meraş transferi için oyuncu ve kulübü Le Havre ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 13:03
- Güncelleme : 30.08.2021 - 14:10
Son şampiyon Beşiktaş, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Kulüpler, TFF'nin yabancı kuralına uymak için transferlerde Türk oyunculara yöneliyor.
Beşiktaş , İstanbul'a getirdiği Le Havre forması giyen Umut Meraş için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
UMUT MERAŞ KAP'A DUYURULDU
Siyah-beyazlılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır."
35 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçtiğimiz sezon La Havre kulübüyle 35 maça çıkan Meraş, takımına 1 gol 2 asistlik bir performansla katkı sağladı.