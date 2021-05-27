Beşiktaş, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık imza

Beşiktaş iç transferde ilk anlaşmasını yaptı. Siyah-beyazlılar, kaleci Utku Yuvakuran ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sona eren oyuncularla görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, ilk olarak kontratı tamamlanan Utku Yuvakuran ile masaya oturdu.

3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

23 yaşındaki kaleci ve menajeri Ahmet Bulut ile yapılan görüşme sonrası anlaşma sağlandı. Utku, Beşiktaş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş’ta 5. sezonunu geride bırakan 23 yaşındaki file bekçisi, 5 sezonda 20 maçta forma giydi.