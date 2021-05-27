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    Beşiktaş, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık imza

    Beşiktaş iç transferde ilk anlaşmasını yaptı. Siyah-beyazlılar, kaleci Utku Yuvakuran ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 14:38
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 15:03
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    Beşiktaş, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık imza

    Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sona eren oyuncularla görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, ilk olarak kontratı tamamlanan Utku Yuvakuran ile masaya oturdu.

    3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

    23 yaşındaki kaleci ve menajeri Ahmet Bulut ile yapılan görüşme sonrası anlaşma sağlandı. Utku, Beşiktaş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

    Beşiktaş’ta 5. sezonunu geride bırakan 23 yaşındaki file bekçisi, 5 sezonda 20 maçta forma giydi.

    Beşiktaş, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık imza #1

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