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Beşiktaş, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık imza
Beşiktaş iç transferde ilk anlaşmasını yaptı. Siyah-beyazlılar, kaleci Utku Yuvakuran ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 27.05.2021 - 14:38
- Güncelleme : 27.05.2021 - 15:03
Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sona eren oyuncularla görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, ilk olarak kontratı tamamlanan Utku Yuvakuran ile masaya oturdu.
3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
23 yaşındaki kaleci ve menajeri Ahmet Bulut ile yapılan görüşme sonrası anlaşma sağlandı. Utku, Beşiktaş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Beşiktaş’ta 5. sezonunu geride bırakan 23 yaşındaki file bekçisi, 5 sezonda 20 maçta forma giydi.