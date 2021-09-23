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    Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisini aldı

    Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisini aldı

    Beşiktaş Kulübü, sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'in bonservisinin 4.8 milyon euro karşılığında alındığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 16:09
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    Süper Lig ekibi Beşiktaş, Rosier'in bonservisinin sezon sonu beklenmeden alındığını açıkladı.

    4 YILLIK SÖZLEŞME

    Fransız sağ bek için 4,8 milyon euroluk bedeli ödeyen siyah-beyazlılar, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

    Beşiktaş, Valentin Rosier in bonservisini aldı #1

    RESMEN AÇIKLANDI

    Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

    "Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Beşiktaş, Valentin Rosier in bonservisini aldı #2

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