Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisini aldı

Beşiktaş Kulübü, sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'in bonservisinin 4.8 milyon euro karşılığında alındığını duyurdu.

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Rosier'in bonservisinin sezon sonu beklenmeden alındığını açıkladı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Fransız sağ bek için 4,8 milyon euroluk bedeli ödeyen siyah-beyazlılar, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.





RESMEN AÇIKLANDI

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."