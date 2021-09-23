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- Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisini aldı
Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisini aldı
Beşiktaş Kulübü, sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'in bonservisinin 4.8 milyon euro karşılığında alındığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 23.09.2021 - 15:51
- Güncelleme : 23.09.2021 - 16:09
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Rosier'in bonservisinin sezon sonu beklenmeden alındığını açıkladı.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Fransız sağ bek için 4,8 milyon euroluk bedeli ödeyen siyah-beyazlılar, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
RESMEN AÇIKLANDI
Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;
"Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."