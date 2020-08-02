Beşiktaş ve Başakşehir, Fernandes'le ilgileniyor

Şili basını, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes'in, Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer listesinde olduğunu belirtti.

Süper Lig'de bu sezon ilk şampiyonluğunu yaşayan Başakşehir, önümüzdeki sezona da iddialı bir giriş yapmak isterken; Beşiktaş ise Sergen Yalçın ile yakaladığı sinerjinin yanı sıra takıma katacağı transferlerle ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar almayı planlıyor.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren iki kulübün de aynı isme yöneldiği öğrenildi.





JUNIOR FERNANDES'İ İSTİYORLAR

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes için Beşiktaş ve Başakşehir'in resmen devreye girdiği belirtildi.

Şili basını, 32 yaşındaki futbolcu için iki kulübün de görüşmelere başladığını duyurdu.

Junior Fernandes'in kariyerine Türkiye'de devam edeceği belirtilirken, Şilili futbolcunun menajerinin, pazarlık masasında olduğu da vurgulandı.

Öte yandan haberde; Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor'da çalıştığı dönemden öğrencisi olan Junior Fernandes'in transferini onayladığı belirtilirken; Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da sözleşmesi biten Eljero Elia'nın yerine Fernandes'i istedi kaydedildi.

12 GOL, 8 ASİST

Alanyaspor'da bu sezon 38 maçta görev yapan Junior Fernandes, bu karşılaşmaların 29'una ilk 11'de başlarken; 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.