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    Beşiktaş ve Başakşehir, Fernandes'le ilgileniyor

    Beşiktaş ve Başakşehir, Fernandes'le ilgileniyor

    Şili basını, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes'in, Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer listesinde olduğunu belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2020 - 10:17
    • Güncelleme : 02.08.2020 - 10:17
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    Beşiktaş ve Başakşehir, Fernandes'le ilgileniyor

    Süper Lig'de bu sezon ilk şampiyonluğunu yaşayan Başakşehir, önümüzdeki sezona da iddialı bir giriş yapmak isterken; Beşiktaş ise Sergen Yalçın ile yakaladığı sinerjinin yanı sıra takıma katacağı transferlerle ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar almayı planlıyor.

    Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren iki kulübün de aynı isme yöneldiği öğrenildi.

    Beşiktaş ve Başakşehir, Fernandes'le ilgileniyor #1
    Beşiktaş ve Başakşehir, Fernandes'le ilgileniyor #2

    JUNIOR FERNANDES'İ İSTİYORLAR

    Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes için Beşiktaş ve Başakşehir'in resmen devreye girdiği belirtildi.

    Şili basını, 32 yaşındaki futbolcu için iki kulübün de görüşmelere başladığını duyurdu.

    Junior Fernandes'in kariyerine Türkiye'de devam edeceği belirtilirken, Şilili futbolcunun menajerinin, pazarlık masasında olduğu da vurgulandı.

    Öte yandan haberde; Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor'da çalıştığı dönemden öğrencisi olan Junior Fernandes'in transferini onayladığı belirtilirken; Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da sözleşmesi biten Eljero Elia'nın yerine Fernandes'i istedi kaydedildi.

    Beşiktaş ve Başakşehir, Fernandes'le ilgileniyor #3

    12 GOL, 8 ASİST

    Alanyaspor'da bu sezon 38 maçta görev yapan Junior Fernandes, bu karşılaşmaların 29'una ilk 11'de başlarken; 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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