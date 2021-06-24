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    Beşiktaş ve Galatasaray Adam Ounas'ı istiyor

    Transfer döneminde takımın alternatiflerini geliştirmek isteyen Beşiktaş ve Galatasaray, Napoli forması giyen Adam Ounas ile temas kurdu.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 09:35
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    Beşiktaş ve Galatasaray Adam Ounas'ı istiyor

    Kanat bölgesinde alternatifleri artırmak isteyen iki takım Galatasaray ve Beşiktaş transfer arayışlarını sürdürüyor.

    Beşiktaş ve Galatasaray Adam Ounas ı istiyor #1

    EZELİ RAKİPLER OUNAS'I İSTİYOR

    Bu bağlamda Napoli'nin kanat oyuncusu Adam Ounas'ı listeye alan ezeli rakipler İtalyan ekibiyle ilk görüşmeyi yaptı.

    İlk görüşmede 8 milyon euro cevabı alınsa da kiralık için temaslara devam edileceği öğrenildi.

    Beşiktaş ve Galatasaray Adam Ounas ı istiyor #2

    GALATASARAY DAHA İSTEKLİ

    Sofiane Feghouli ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılıların bu transferi Beşiktaş cephesine göre daha çok istediği ve şartların zorlanacağı belirtildi.

    Geçen sezonu Crotone'de kiralık geçiren 24 yaşındaki futbolcu 22 maçta 4 gol 4 asist kaydetti.

    Beşiktaş ve Galatasaray Adam Ounas ı istiyor #3

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