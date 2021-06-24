Beşiktaş ve Galatasaray Adam Ounas'ı istiyor

Transfer döneminde takımın alternatiflerini geliştirmek isteyen Beşiktaş ve Galatasaray, Napoli forması giyen Adam Ounas ile temas kurdu.

Kanat bölgesinde alternatifleri artırmak isteyen iki takım Galatasaray ve Beşiktaş transfer arayışlarını sürdürüyor.

EZELİ RAKİPLER OUNAS'I İSTİYOR

Bu bağlamda Napoli'nin kanat oyuncusu Adam Ounas'ı listeye alan ezeli rakipler İtalyan ekibiyle ilk görüşmeyi yaptı.

İlk görüşmede 8 milyon euro cevabı alınsa da kiralık için temaslara devam edileceği öğrenildi.

GALATASARAY DAHA İSTEKLİ

Sofiane Feghouli ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılıların bu transferi Beşiktaş cephesine göre daha çok istediği ve şartların zorlanacağı belirtildi.

Geçen sezonu Crotone'de kiralık geçiren 24 yaşındaki futbolcu 22 maçta 4 gol 4 asist kaydetti.