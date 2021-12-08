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    Beşiktaş ve Galatasaray Elneny için karşı karşıya

    Beşiktaş ve Galatasaray Elneny için karşı karşıya

    Orta sahaya takviye yapmak isteyen iki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray, siyah-beyazlılarda daha önce kiralık olarak oynayan Arsenalli Mohamed Elneny'yi istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 10:10
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    Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlıların gündemine, eski bir oyuncusunu aldığı ortaya çıktı.

    Kara Kartal’ın, 2019-20 sezonları arasında takımda kiralık olarak forma giyen Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny’yi hedefleri arasına eklediği kaydedildi.

    Beşiktaş forması giydiği sezonda 36 karşılaşmaya çıkıp 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, özellikle ön libero hattında Atiba Hutchinson’la birlikte yakaladığı uyumla büyük dikkat çekmişti.

    Sözleşmesindeki 18 milyon euroluk satın alma opsiyonu sebebiyle Elneny’yi kadroda tutamayan siyah-beyazlılar, Arsenal’le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı futbolcuyu bu kez kadrosuna katmak istiyor.

    Beşiktaş ve Galatasaray Elneny için karşı karşıya #1

    GALATASARAY DA İSTİYOR

    Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın da transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu için çalışma başlatan yönetimin, kulübünün sözleşme uzatmaya olumlu bakmadığı oyuncuyu devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı kaydedildi.

    Bu sezon Arsenal formasıyla 7 karşılaşmada toplam 315 dakika süre alıp 1 asistle oynayan Elneny’nin de büyük sevgi gördüğü Beşiktaş’a dönmeye olumlu baktığı konuşuluyor.

    İngiltere Premier Lig ve Mısır Ligi’nden de deneyimli isimle ilgilenen kulüpler olduğu ifade edildi.

    Mohamed Elneny, bu sezon Arsenal formasıyla 7 karşılaşmaya çıkıp 1 asist yaptı.

    Beşiktaş ve Galatasaray Elneny için karşı karşıya #2

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