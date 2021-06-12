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    Beşiktaş ve Galatasaray, Tarık Muharemovic için yarış halinde

    Beşiktaş ve Galatasaray, Tarık Muharemovic için yarış halinde

    Galatasaray ve Beşiktaş’ın, Avusturya Bundesliga'nın Wolfsberger takımında top koşturan genç stoper Tarık Muharemovic'i transfer etmek istediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 10:17
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    Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, aynı ismi transfer etmek istiyor.

    Genç ve potansiyeli yüksek bir isim olan Tarık Muharemovic' takibe alan kulüplerin önümüzdeki günlerde daha somut adımlar atması bekleniyor.

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    BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DIŞINDA DA TALİPLER VAR

    Avusturya basınına demeç veren baba Muharemovic, "Evet, Beşiktaş ve Galatasaray istiyor, bunların dışında da çok fazla talip var. Telefonum şu aralar pek susmuyor" diye konuştu.

    Beşiktaş ve Galatasaray, Tarık Muharemovic için yarış halinde #1

    "YURT DIŞI MANTIKLI MI BAKACAĞIZ"

    18 yaşındaki savunmacının peşinde Juventus, Hoffenheim, ve LASK Linz'in de olduğu belirtilirken, genç futbolcunun babası Rasim Muharemovic, "Tarık kulübüne çok şey borçlu, o yüzden önce onlarla konuşacağız. Yurt dışına şu aşamada gidip gitmemenin de mantıklı olup olmayacağına bakmalıyız. Sonrasını göreceğiz" açıklamasını yaptı.

    Geçtiğimiz sezon profesyonel futbol hayatına başlayan Bosnalı, 7 maçta 562 dakika süre aldı. Genç oyuncu, Bosna'nın U19 takımında da 2 kez forma giydi.

    Beşiktaş ve Galatasaray, Tarık Muharemovic için yarış halinde #2

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