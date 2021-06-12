Beşiktaş ve Galatasaray, Tarık Muharemovic için yarış halinde

Galatasaray ve Beşiktaş’ın, Avusturya Bundesliga'nın Wolfsberger takımında top koşturan genç stoper Tarık Muharemovic'i transfer etmek istediği öğrenildi.

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, aynı ismi transfer etmek istiyor.

Genç ve potansiyeli yüksek bir isim olan Tarık Muharemovic' takibe alan kulüplerin önümüzdeki günlerde daha somut adımlar atması bekleniyor.

Tarık Muharemovic'in defansif yetenekleri - İZLE



BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DIŞINDA DA TALİPLER VAR

Avusturya basınına demeç veren baba Muharemovic, "Evet, Beşiktaş ve Galatasaray istiyor, bunların dışında da çok fazla talip var. Telefonum şu aralar pek susmuyor" diye konuştu.

"YURT DIŞI MANTIKLI MI BAKACAĞIZ"

18 yaşındaki savunmacının peşinde Juventus, Hoffenheim, ve LASK Linz'in de olduğu belirtilirken, genç futbolcunun babası Rasim Muharemovic, "Tarık kulübüne çok şey borçlu, o yüzden önce onlarla konuşacağız. Yurt dışına şu aşamada gidip gitmemenin de mantıklı olup olmayacağına bakmalıyız. Sonrasını göreceğiz" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz sezon profesyonel futbol hayatına başlayan Bosnalı, 7 maçta 562 dakika süre aldı. Genç oyuncu, Bosna'nın U19 takımında da 2 kez forma giydi.