Beşiktaş ve Galatasaray'ın Mensah teklifi

Ganalı futbolcu Bernard Mensah transferinde kritik viraja girildi. Kayserispor'la görüşen Beşiktaş ve Galatasaray son tekliflerini yaptı. Son kararı Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı verecek.

Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu Bernard Mensah için kıyasıya yarış devam ediyor.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Ganalı futbolcu için kritik haftaya girildi.

GALATASARAY KİRALAYALIM DİYOR

Sarı-kırmızılı takım, Kayserispor'a yaptığı son teklifte Mensah için satın alma opsiyonlu kiralama yöntemi kullanmak istiyor. Galatasaray, ilk yıl kira bedeli olarak 1.3 milyon euro vermeyi önerdi.

BEŞİKTAŞ BONSERVİSİ İSTİYOR

Beşiktaş cephesinde ise bonservisle satın alma düşüncesi öne çıkıyor. Siyah-beyazlılar Mensah için 3 milyon euro bonservis bedeli vermeyi teklif etti.

SON KARAR KAYSERİSPOR'DA

Son tekliflerini yapan ezeli rakiplere son cevabı ise Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı söyleyecek. Önceki akşam Etiler’de Beşiktaş’ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları ile bir araya gelip pazarlık yapan Gözbaşı, dün de Galatasaray yöneticileriyle telefon görüşmesi yaptı.

Kayseri ekibinin Beşiktaş'ın bonservis teklifine sıcak baktığı ancak pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.