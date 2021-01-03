Beşiktaş ve Karagümrük Cerri ile ilgileniyor

Beşiktaş ve Karagümrük Cerri ile ilgileniyor

Süper Lig'in dişli takımlarından Fatih Karagümrük ve Beşiktaş, Cagliari'nin tecrübeli golcüsü Alberto Cerri için temaslara başladı.

Süper Lig'de kendi hedefleri doğrultusunda başarılı bir sezon geçiren İstanbul ekipleri Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, ara transfer döneminde karşı karşıyalar.

İKİ TAKIM DA CERRI İÇİN DEVREDE

The Wise Magazine'in haberine göre Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, Cagliari'nin forveti Alberto Cerri'yi kadrolarına katmak istiyorlar.

İtalyan sitesi, özellikle Karagümrük'ün İtalya geçmişi olan Bertolacci, Borini, Biglia, Viviano, Zukanovic ve Balkovec gibi isimleri transfer etmesine dikkat çekerken bunlara bir yenisi olarak Cerri'nin eklenmek istediğini aktarıyor. Fakat bu transfer adına da Karagümrük'ün en büyük rakibinin Beşiktaş olduğu belirtilmekte.

Beşiktaş, hücum hattında bir opsiyon yaratmak adına Cerri'yi kadrosuna katmak istiyor. Cerri, son dönemde Cagliari'de forma şansı bulmakta zorlanıyordu.

GÖZDEN DÜŞTÜ

2019'da Juventus'tan 9 milyon euro karşılığında Cagliari'ye transfer olan İtalyan golcü, bu sezon Serie A'da 5 maça çıkarken toplam 91 dakika süre alabildi.

Zamanında İtalya alt yaş gruplarının değişilmez forveti konumundaki Cerri, 1.94 boyunda ve 24 yaşında.

Cagliari'de istediği şansı bulmakta zorlanan ve değeri kısmen düşen golcü oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.