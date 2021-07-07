Beşiktaş ve Nice, Ersin Destanoğlu için masada

Beşiktaş ve Nice, Ersin Destanoğlu için masada

Fransız kulüplerinden OGC Nice, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş ile pazarlıklara başladı.

Fransızlar'ın ekonomik açıdan güçlü kulüplerinden OGC Nice, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş ile masaya oturdu.

Uzun süredir Ersin Destanoğlu'nu takip eden Nice, 7 milyon euro ile pazarlıklara başladı.

10 MİLYONDAN AŞAĞISI OLMAZ

Beşiktaş'ın ise 10 milyon euro isteyeceği ve bu rakamdan aşağı düşmeyeceği öğrenildi.

Geçen sezon 37 maça çıkan Ersin, kalesinde 39 gol görürken 13 kez kalesini gole kapattı.

GOLDEN BOY’A ADAY

Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan ve 20 yaş altı en iyi futbolcuya her yıl verilen "Golden Boy" ödülü için bu sezon bir Türk oyuncu da aday gösterildi. Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, 100 kişilik adayın içinde kendisine yer buldu.

100 kişilik liste her ayın 15'inde verilen oylar sonucunda 20 isim düşürülecek ve 15 Ekim'de 20 kişilik son liste ortaya çıkacak.

NICE TEMMUZ 2019’DA SATILMIŞTI

Temmuz 2019'da 100 milyon euro karşılığında Sir Jim Ratcliffe, OGC Nice'i satın aldı. 100 milyar dolarlık değeri olan İngiliz kimya şirketi Ineos'un sahibi olan Ratcliffe, özellikle genç yetenekler için kullanılmak üzere önemli bir bütçeyi kulübe sunmuştu.

Jim Ratcliffe, Chelsea'yi satın almak için de 2.5 milyar dolarlık teklif yapmış ancak Roman Abramovich kabul etmemişti.