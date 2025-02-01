Beşiktaş, Veljko Birmancevic'e teklif yaptı

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Süper Lig'de zirvenin 22 puan gerisinde kalan Beşiktaş, devre arası transfer dönemindeki sessizliğini bozmaya hazırlanıyor.

Son olarak Hollanda ekibi Twente'ye yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden siyah-beyazlılar, hücum bölgesine takviye yapmak istiyor.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, bu doğrultan Çekya ekibi Sparta Prag'ın forması giyen Veljko Birmancevic'i gündemine aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Sırp oyuncu için Sparta Prag'a resmi teklif gönderdi ve görüşmeler şu anda devam ediyor.

PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO

7.5 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Sparta Prag formasını 73 kez giydi.

Yetenekli oyuncu, bu maçlarda 29 kez ağları sarsarken, 17 kez de gol pası verdi.

Sırbistan'ın EURO 2024 kadrosunda da bulunan Birmancevic, kariyerinde Partizan, Malmö ve Toulouse gibi takımların formasını terletti.