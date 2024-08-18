Beşiktaş, Victör Lindelöf'ü gündemine aldı Beşiktaş, İngiliz devi Manchester United'ın formasını giyen Victor Lindelöf’ü kadroya katmak için harekete geçti.

Haber Merkezi

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezona ezeli rakibi Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık Süper Kupa zaferiyle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Savunma bölgesini Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu takviyeleriyle güçlendiren siyah-beyazlı takımda hedef bir ismi daha kadroya katmak.

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

BEŞİKTAŞ, SAVUNMAYI SAĞLAMA ALMAK İSTİYOR

İngiliz basını, adı daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan 30 yaşındaki İsveçli stoper için Beşiktaş’ın teklif sunmaya hazırlandığını duyurdu.

Yönetim, İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcuyla savunmayı sağlama almak istiyor.

ManU, 35 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

ManU'nun, Benfica’dan 2017 yılında 35 milyon euroya transfer ettiği Lindelöf, Premier Lig ekibinde 259 maça çıktı ve 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan yıldız futbolcu, kaptanlığını yaptığı İsveç Milli Takımı’nda da 68 maça çıkarken rakip ağları 3 kez havalandırdı.