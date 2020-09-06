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    Beşiktaş, Vida'nın gitmesini bekliyor

    Maddi anlamda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ta maaş bütçesinde yer açmak isteyen yönetim Vida'nın bir anca takımdan ayrılmasını bekliyor. Futbolcuyla birçok kulübün ilgilendiği biliniyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2020 - 14:11
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    Beşiktaş, Vida'nın gitmesini bekliyor

    Beşiktaş'ta en az golcü transferi kadar Domagoj Vida'nın takımda kalıp kalmayacağı da merak ediliyor.

    BİRÇOK TALİBİ VAR

    Yıllık 3.7 milyon euro ile takımın en çok kazanan ismi olan Hırvat stoper, ekonomik sıkıntılarla ve transfer limitiyle boğuşan yönetimin en çok canını sıkan isimlerin arasında başı çekiyor.

    Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Fransız ekibi Lyon'la yıllık ücret konusunda anlaşamayan Vida'ya bu defa İtalyanlar talip oldu.

    Serie A ekiplerinden Parma, Hırvat stoperle ciddi olarak ilgileniyor. Bir başka İtalyan takımı Genoa da başarılı oyuncuyu transfer listesine ekledi.

    Beşiktaş, Vida nın gitmesini bekliyor #1

    ÜCRETİ PROBLEM

    İtalyan kulüplerinin yöneticileri önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek hem Beşiktaş'la, hem de Vida'nın menajeriyle görüşme gerçekleştirecek. Teklifi daha iyi olan taraf Vida'yı kadrosuna katacak.

    Hırvat stoperin yıllık ücretinden kurtulmak isteyen siyah-beyazlı yönetim bonservis konusunda kolaylık gösterecek. Ancak Vida'nın kendisine talip olan kulüplerden, siyah-beyazlı takımdan kazandığı miktarı istemesi işleri zorlaştırıyor.

    Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde "Vida'nın bizden aldığı ücrete yanaşan yok" itirafında bulunmuştu.

    Beşiktaş, Vida nın gitmesini bekliyor #2

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