Beşiktaş, Vida'yı gönderebilir

Beşiktaş yönetiminin, yüksek maaşı nedeniyle satışı daha önce de gündeme gelen Domagoj Vida ile yollarını ayırmayı düşündüğü öğrenildi.

Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali sıkıntı, futbolcuların maaşlarına da yansıyor.

Beşiktaş'tan aldığı yıllık 3 milyon euro maaşla takımın en çok kazanan ismi olan Domagoj Vida'nın, uzun süredir kulüpte alacaklarının bulunması nedeniyle rahatsız olduğu öğrenilmişti.

Teknik heyetin istediği transferler için kaynak arayışında olan Beşiktaş'ta daha önce de satışı gündeme gelen Domagoj Vida ile yolları ayırmanın planlarını yaptığı belirlendi.

LYON VE WEST BROMWİCH İSTİYOR

Lyon'un listesinde bulunan Hırvat stoperle, Premier Lig'e yükselen West Bromwich'in de ciddi olarak ilgilendiği öğrenilirken; Slaven Bilic'in vatandaşı Vida'nın peşinde olduğu öne sürüldü.

Hırvat savunmacının satışından ciddi bir bonservis geliri bekleyen siyah-beyazlı yönetimin, deneyimli oyuncuyu ayrılık için ikna etmeye çalışacağı kaydedildi.

YÖNETİM YILLIK ÜCRETİ NEDENİYLE GÖNDERMEK İSTİYOR

Yıllık garanti ücreti 3 milyon euro olan Vida'ya ekonomik sıkıntılar yüzünden artık bu parayı ödemek istemeyen yönetim, deneyimli oyuncunun manajeriyle masaya oturacak.

Domagoj Vida'nın tatilini tamamlamasının ardından taraflar arasındaki görüşmenin kısa süre içinde gerçekleşeceği vurgulandı.

AL NASR DA İLGİLENİYORDU

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde 31 yaşındaki savunmacıyla Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'ın da ilgilendiği belirtişmişti.