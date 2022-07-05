Beşiktaş, Weghorst'u duyurdu

Beşiktaş, Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, Wout Weghorst'un transferi konusunda kendisi ve kulübü Burnley ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda kendisi ve kulübü Burnley FC ile görüşmelere başlanmıştır."





Gece İstanbul'a indi

Siyah-beyazlıların transferi için anlaşma sağladığı Hollandalı golcü Wout Weghorst, 00.00 sularında İstanbul'a indi. Beşiktaş'ın, transferi için Burnley'e kiralama bedeli ödemeyeceği 29 yaşındaki golcü, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Siyah-beyazlılar, Weghorst'a 2.7 milyon euro yıllık ücret verecek.

Weghorts, resmi imzayı atar atmaz Beşiktaş'ın kampına katılacak.

Weghorst'un kariyeri

Kariyerine Hollanda'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinde Emmen, Heracles Almelo ve AZ Alkmaar, Almanya'da Wolfsburg ve İngiltere'de Burnley formaları giydi.

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde toplam 396 resmi maçta 163 kez fileleri havalandırdı.

Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Weghorst, 14 karşılaşmada 3 gol attı.