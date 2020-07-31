Dolar
6.9777
-0.1388%
Euro
8.2951
0.2077%
Altın
1973.88
0.8924%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
442.748
0.7177%
Bitcoin
77565.95
-0.949%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C
    Beşiktaş, Welinton için teklifini yaptı

    Beşiktaş, Welinton için teklifini yaptı

    Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kadrosuna katmak istediği Welinton için teklif yaptığı öğrenilirken; Akdeniz ekibinin ise siyah-beyazlılardan Fatih Aksoy'u istediği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2020 - 09:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş, Welinton için teklifini yaptı

    Bu sezon Süper Lig'i 62 puanla 3. sırada bitiren Beşiktaş, Trabzonspor'un da Avrupa'dan men cezasının CAS tarafından onaylanmasıyla birlikte önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

    Henüz lig bitmeden Karius, Rebocho, Ruiz, Boateng ve Burak Yılmaz ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, gelecek sezon için ise ekonomik şartlar doğrultusunda güçlü bir kadro kurmak istiyor.

    WELİNTON İÇİN TEKLİF YAPILDI

    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercihleri doğrultusunda adım atan Beşiktaş yönerimi, Alanyaspor forması giyen Welinton için Akdeniz ekibine ilk teklifi sundu.

    Alanyaspor cephesinin ise Kartal'dan, geçtiğimiz sezonu Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Fatih Aksoy'u istediği öğrenildi.

    Beşiktaş, Welinton için teklifini yaptı #1

    SON KARAR SERGEN HOCA'NIN

    Alanyaspor'un bonservisiyle birlikte istediği 22 yaşındaki oyuncu için son karar ise Sergen Yalçın'ın olacak.

    Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Fatih Aksoy'u Alanyaspor'a vermek istemediği de öğrenildi.

    Beşiktaş, Welinton için teklifini yaptı #2

    Görüş Bildir