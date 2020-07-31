Beşiktaş, Welinton için teklifini yaptı

Beşiktaş, Welinton için teklifini yaptı

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kadrosuna katmak istediği Welinton için teklif yaptığı öğrenilirken; Akdeniz ekibinin ise siyah-beyazlılardan Fatih Aksoy'u istediği belirtildi.

Bu sezon Süper Lig'i 62 puanla 3. sırada bitiren Beşiktaş, Trabzonspor'un da Avrupa'dan men cezasının CAS tarafından onaylanmasıyla birlikte önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

Henüz lig bitmeden Karius, Rebocho, Ruiz, Boateng ve Burak Yılmaz ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, gelecek sezon için ise ekonomik şartlar doğrultusunda güçlü bir kadro kurmak istiyor.

WELİNTON İÇİN TEKLİF YAPILDI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercihleri doğrultusunda adım atan Beşiktaş yönerimi, Alanyaspor forması giyen Welinton için Akdeniz ekibine ilk teklifi sundu.

Alanyaspor cephesinin ise Kartal'dan, geçtiğimiz sezonu Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Fatih Aksoy'u istediği öğrenildi.

SON KARAR SERGEN HOCA'NIN

Alanyaspor'un bonservisiyle birlikte istediği 22 yaşındaki oyuncu için son karar ise Sergen Yalçın'ın olacak.

Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Fatih Aksoy'u Alanyaspor'a vermek istemediği de öğrenildi.