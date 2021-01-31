Beşiktaş, West Bromwich'in Larin teklifini reddetti

Diagne'yi kiralamadan önce Beşiktaş'ın kapısını çalan West Bromwich'in, '500 bin euroya kiralayalım, maçların yüzde 60'ında oynarsa 10 milyon euro veririz' şeklinde bir teklif sunduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta bu sezon çıktığı 23 maçta 15 gol atıp 3 de asist yapan Cyle Larin'e teklif yağıyor.

Fransız takımlarının ardından Premier Lig ekibi West Bromwich'in de Kanadalı golcü için siyah-beyazlıların kapısını çaldığı öğrenildi.

SERGEN YALÇIN BIRAKMADI

Diagne'yi almadan önce Larin'i isteyen İngilizlerin, kiralama için 500 bin euro teklif ettiği, maçların yüzde 60'ında oynaması durumunda ise 10 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu önerdiği kaydedildi.

Teklifi Sergen Yalçın'a ileten yönetim, 48 yaşındaki teknik adamdan gelen olumsuz cevap üzerine golcü oyuncuyu kadroda tutma kararı aldı.

Yaşanan bu gelişme üzerine West Bromwichli idareciler, Galatasaray ile anlaşarak Diagne'yi transfer etti.