Beşiktaş yeni orta sahasını PSG'de buldu

ensonhaber.com
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için geri sayıma geçen Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Beşiktaş kiralamak istiyor
L'Equipe'te yer alan habere göre; Beşiktaş, PSG forması giyen 19 yaşındaki orta saha Cher Ndour'u sezon sonuna kadara kiralamak istiyor.
Haberde, Portekiz ekibi Braga'nın da genç oyuncu ile ilgilendiği belirtildi.
PSG kararını verecek
PSG'nin, birçok talibi olan genç yıldız adayı için son kararını kısa sürede vereceği ifade edildi.
Fransız devi, 19 yaşındaki orta sahayı geçtiğimiz yaz Benfica B takımından bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. İtalyan oyuncu, PSG ile bu sezon toplamda 3 maçta forma giydi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış