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Beşiktaş yeni orta sahasını PSG'de buldu

Beşiktaş yeni orta sahasını PSG'de buldu Süper Lig devi Beşiktaş, devre arasında orta saha hattına bir takviye yapacak. Siyah-beyazlıların PSG forması giyen Cher Ndour için harekete geçtiği öğrenildi.