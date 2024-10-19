Beşiktaş, yeni sol bekin peşinde! Mauro Junior

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Beşiktaş, PSV Eindhoven'da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı sol bek Mauro Junior ile ilgileniyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu, hem sol bek hem de gerektiğinde sağ bek ve sol kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor.

ROTASYONU GÜÇLENDİRMEK İÇİN İDEAL ADAY

Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Mauro, Beşiktaş'ın savunma hattında eksik kalan rotasyonu güçlendirmek için ideal bir aday olarak görülüyor.

Sözleşmesinin boşa çıkacak olması siyah-beyazlıların iştahını kabartıyor.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Avrupa'dan başka kulüplerin de oyuncuyu takip ettiği biliniyor.

Beşiktaş, bu transferi tamamlayarak hem savunmasını sağlamlaştırmayı hem de kanatlarda daha etkili bir oyun kurmayı hedefliyor.

1,71'lik futbolcu da kariyerinde yeni bir maceraya hazır durumda.