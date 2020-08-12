Beşiktaş yine FIFA'lık oldu

Beşiktaş yine FIFA'lık oldu

Karius, Vagner Love, Talisca, Kagawa ve Guti'nin menajerleri, alacakları için Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'a bir kötü haber de eski futbolculardan geldi.

Biraz olsun nefes almak için "Bırakmam Seni" sloganıyla bir yardım kampanyası başlatan ve taraftarından para toplayan siyah-beyazlılar, yine FIFA'lık oldu.

MENAJERLER BAŞVURDU

Eski futbolculardan Loris Karius, Vagner Love, Talisca ve Kagawa'nın yanı sıra, Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de yardımcı antrenörlük yapan Guti'nin menajerlerinin, alacakları sebebiyle kulübü FIFA'ya şikayet ettikleri öğrenildi.

Menajerlerin kendileri için mi yoksa oyuncular adına mı başvurdukları henüz öğrenilemedi.