Beşiktaş yönetiminden Ersin ve Rıdvan transferlerine ret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, genç oyuncuları Ersin ve Rıdvan'a gelen teklifleri geri çevirip iki kat ücret talep etti.

Süper Lig'de bu sezon istediği başarıyı elde edemeyen Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak için çalışmalarına şimdiden başladı.

İşe takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendirmekle başlayan siyah-beyazlı ekibin başkanı Ahmet Nur Çebi, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Avrupa kulüplerinin sık sık istediği Rıdvan Yılmaz'a yapılan transfer tekliflerini değerlendiren Ahmet Nur Çebi, ay başında yaptığı açıklamada “Rıdvan için resmi teklif geldi ama satmayı düşünmüyoruz. Bu yüzden bir bonservis belirlemedik. Ama 10 milyon euroyu bulması lazım teklifin. Bu sezon 10 milyon euroyu getiren olursa Rıdvan’ı Avrupa’ya gönderirim. Mühim olan Rıdvan’ı satmak kadar, yerine yeni birini koyabilmektir.” demişti.

Rıdvan için gelen teklif reddedildi

21 yaşındaki Rıdvan Yılmaz için Torino’nun 3.5 milyon euroluk teklifine son yapılan görüşmede, red cevabı verildiği öğrenildi. Başkan Çebi’nin, yapılan teklifin iki katı bir rakam istediği ve sonraki satıştan da yüksek bir pay talebinde bulunduğu belirtildi. Bu gelişme sonrasında İtalyan ekibinin, Rıdvan transferini askıya aldığı kaydedildi.





"Ersin için 8 milyon euro isteriz"

Diğer yandan Fransa ekibi Lyon'un talip olduğu kaleci Ersin Destanoğlu'na yapılan teklife başkan Çebi'nin, “8 milyon euro isteriz.” dediği ve Lyon’un henüz olumlu ya da olumsuz dönüş yapmadığı belirtildi.





Menajerler de yoğun mesai harcıyor

Her iki oyuncuya da birçok Avrupa takımından teklifler gelirken, oyuncunun menajerleri ise talepleri Beşiktaş Kulübü’nün istediği seviyeye çekmek için yoğun çaba sarf ediyorlar.

"Sözleşme yenilenebilir"

Oyuncularını iyi bir ücrete satmaya çalışan Beşiktaş'ın ise hazırlıklara başlayacağı 27 Haziran tarihine kadar Ersin ve Rıdvan’ı istediği miktara satamaması halinde oyuncularla sözleşme yenileyip yeni döneme bu 2 isimle girmesi bekleniyor.



