Beşiktaş yönetiminden Rıdvan Yılmaz için özel madde

Beşiktaş'ta sezonun başarılı ismi Rıdvan Yılmaz için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Genç futbolcu ayrılığa sıcak bakarken yönetimden sözleşme için özel madde hamlesi geldi.

Beşiktaş Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi geçen hafta yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul'da rakibi Fuat Çimen'i geride bırakarak yeniden başkan seçildi.

Başkan Çebi yenilenen yönetimle transfer çalışmalarına hız verdi. Rıdvan Yılmaz için talipleri sıraya girerken yönetimin 'özel madde' hamlesi dikkat çekti.

Birçok isimle yollar ayrıldı

Siyah-beyazlı takımda sözleşmeleri sona eren Jeremain Lens, Douglas Costa, Adem Ljajic, N'Sakala, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic, Domagoj Vida, Mehmet Topal, Can Bozdoğan, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup'la yollar ayrıldı.

Yine mukaveleleri sona eren Güven Yalçın ve Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme için henüz anlaşma sağlanamadı.

Rıdvan'ın Avrupa'dan talipleri var

Beşiktaş kaynak düzeninin yakın zamanda yukarıya çıkardığı ve şimdiden camianın toz kondurmadığı isimlerinden biri olan Rıdvan Yılmaz için, Torino ile Eintracht Frankfurt’un rekabeti, Beşiktaş Yönetimi’ni memnun ediyor.

İtalyan ve Alman kulübün, genç yetenek için belirlediği bonservis bedellerini daha da yukarı çıkarttığı öğrenilirken, Rıdvan Yılmaz’ın ise iki takıma da gitmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Siyah-beyazlı oyuncunun, Beşiktaş’a en çok para kazandıracağı takımı tercih etmeye öncelik verdiği bildirilirken Başkan Ahmet Nur Çebi ise 10 milyon euro üzerinden pazarlıkları başlattı. İki kulüp de 5.5 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay gibi bonuslarla, Rıdvan’ı transfer etmeye çalışacak.

Sözleşmesine özel madde koyulacak

Gitmesi halinde, “Türkiye dönüşünde öncelikli kulübü Beşiktaş” maddesini de koydurmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, santrfor ve stoper transferlerine kaynak yaratmak açısından, Rıdvan’ın gidişine yeşil ışık yakabileceği belirtildi.

Özkaynak düzeninden çıkıp kısa vadede böylesine değerlenen bir oyuncu yetiştirmenin mutluluğunu yaşayan yönetim, bu durumun devam etmesi için yeni yeni gençleri takıma dahil ettirmeye çalışacak.