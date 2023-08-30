Beşiktaş'a bedava transfer: Jesse Lingard sesleri ransfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Boşta olan yıldız oyuncu Jesse Lingard'ın menajerleri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi.

ensonhaber.com Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a menajerler tarafından Jesse Lingard'ın teklif edildiği öğrenildi. Son olarak Nottingham Forest forması giyen ve şu an kulüpsüz durumda olan İngiliz futbolcu için yönetimin son kararı Şenol Güneş'e bıraktığı ifade edildi. Güneş'in onay vermesi halinde yönetim 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle masaya oturacak. Chamberlain aracı oldu Alex Oxlade-Chamberlain'in de oyuncuya İstanbul'a gelmesi konusunda tavsiyelerde bulunduğu da gelen haberler arasında. 20 maça çıktı Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest forması giyen ve 20 resmi maça çıkan Jesse Lingard bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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