Beşiktaş'a Berghuis'den haber var Ajax forması giyen Steven Berghuis için Beşiktaş açıklaması geldi. Hollandalı futbolcunun menajeri Guido Albers, başka bir kulüple görüşmediklerini söyledi.

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Ajax forması giyen ve adı son dönemde yeniden Beşiktaş ile anılan Steven Berghuis için menajerinden açıklama geldi.

Hollandalı futbolcunun menajeri Guido Albers, Berghuis'in geleceğine dair açıklama yaptı. Berghuis için çıkan transfer haberleriyle ilgili konuşan ve ve 32 yaşındaki futbolcunun Ajax'tan ayrılmak için acelesinin olmadığını söyleyen Albers, "Ajax ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl daha var. Sürekli bir yere gittiğini okumak komik; Beşiktaş ya da başka bir takım. Kimseyle, başka bir kulüple görüşmedik." ifadelerini kullandı.

Bu sezon performansı

Ajax'ta bu sezon 26 maçta süre bulan Berghuis, 7 gol attı ve 10 asist yaptı.