Beşiktaş'a bir kötü haber de İtalya'dan! Ünlü stoper siyah-beyazlıları reddetti Beşiktaş, CSKA Moskova ve Dinamo Zagreb'den transfer teklifi aldığı iddia edilen Verona'nın stoperi Koray Günter'in takımında kalmak istediği öğrenildi.

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Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Hellas Verona'nın Türk stoperi Koray Günter'in, siyah beyazlılardan gelen teklifi geri çevirdiği kaydedildi.

3 takımdan teklif geldi

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Koray eylül ayı içerisinde kendisine gelen 3 transfer önerisini reddetti.

29 yaşındaki savunma oyuncusunun Beşiktaş'ın yanı sıra Rusya'nın CSKA Moskova ve Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımlarından da teklif aldığı belirtildi.

Verona'da kalacak

Tecrübeli futbolcunun, bu sezon Verona Teknik Direktörü Marco Baroni'nin planları arasında yer almasa bile İtalyan takımında kalmayı tercih ettiği öne sürüldü.

2025'e kadar sözleşmesi var

Koray Günter'in 2019 yılında transfer olduğu Serie A temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz ocak ayında Sampdoria'ya kiralık olarak gönderilen ve haziran ayında Verona'ya dönen Koray, bu sezon henüz takımında forma şansı bulabilmiş değil.