Beşiktaş'a bir stoper adayı daha: Michael Keane Jamal Lascelles ve Joe Worrall girişimleri sonuçsuz kalan Beşiktaş, rotasını Everton’ın 31 yaşındaki savunmacısı Michael Keane'e çevirdi.

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Beşiktaş, stoper transferi için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Avrupa'da ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte seçenekleri ve fırsatları değerlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, rotasını Everton'dan Michael Keane'e çevirdi.

Listeye Keane eklendi

Daha önce Newcastle United'ın kaptanı Jamaal Lascelles ve Nottingham Forest'in kaptanlığını yapan Joe Worrall için girişimlerde bulunan ama istediği sonucu elde edemeyen yönetim, bu kez bir başka İngiliz takımında pazubant takan Keane'i listesine dahil etti.

Savunmaya güç katacak ve aynı zamanda takıma liderlik edecek bir oyuncu arayan Beşiktaş, ilk etapta İngiliz futbolcunun durumunu hem kulüp nezdinde hem de oyuncu cephesinde sorguladı. Siyah- beyazlı idarecilerin Everton ile de temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

1.5 yıl daha sözleşmesi var

1.5 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli stoper, 2017'den bu yana formasını giydiği kulübünde bu sezon yedek kulübesinde kaldı. Şu ana dek sadece 7 lig, 3 de kupa mücadelesinde toplam 674 dakika süre buldu.

Everton, Michael Keane'i 2017-18 sezonu öncesi Burnley'den 28.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.