Beşiktaş'a İtalya'dan iyi haber: Listedeki oyuncu antrenmanlara çıkmıyor Süper Lig devi Beşiktaş'a Cremonese forması giyen David Okereke'den iyi haber geldi. 25 yaşındaki golcü idmanlara çıkmıyor.

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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan David Okereke transfer için gemileri yaktı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Okereke'nin transfer olma isteği nedeniyle herhangi bir sıkıntısı olmaksızın Cremonese ile antrenmanlara çıkmadığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Okereke ile İtalyan kulübü arasında iplerin gerildiği kaydedildi.

Yeni teklif yolda

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için ikinci bir teklif yapmaya hazırlandığı ve tarafların bu kez anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Nijeryalı santrfor, Cremonese formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 9 kez gol sevinci yaşadı.