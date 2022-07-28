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    Beşiktaş’a Leidner’den kötü haber

    Leidner’in transferi konusunda Beşiktaş’tan bir adım önde olan Olympiakos, genç oyuncunun transferi için hem futbolcu hem de kulübü ile anlaşmaya vardı.
    • 28.07.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 11:35
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    Beşiktaş’a Leidner’den kötü haber

    Beşiktaş, Valerian Ismael yönetiminde üçlü savunma oynamaya diretirken, Rıdvan Yılmaz’ın Glasgow Rangers’a transfer olmasının ardından sol kanat bek arayışları başlamıştı.

    Beşiktaş’ta gündeme en son gelen isim, Hapoel Tel Aviv’de forma giyen Doron Leidner olmuştu.

    20 yaşındaki genç sol bek için görüşmelerini hızlandıran Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv’e teklifini iletmişti.

    Yunan ekip önce davrandı

    Ancak bu transferde Beşiktaş’tan önce davranan Olympiakos, hem futbolcu hem de kulübü ile anlaşmaya vardı. Hapoel Tel Aviv ile anlaşmasının ardından Doron Leidner’le de anlaşan Olympiakos, futbolcuyu Yunanistan’a getirdi.

    Beşiktaş’a Leidner’den kötü haber #1

    İmzası bekleniyor

    Dün sağlık kontrollerinden geçen Leidner’in, resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

    Geçtiğimiz sezon İsrail 1. Ligi Ligat ha’Al’da 26 maça çıkan Leidner, 1 gol 5 asistlik performans göstermişti.


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