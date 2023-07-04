Beşiktaş'a Mısırlı kanat: Ahmed Zizo'ya teklif yapıldı 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Kara Kartal'ın Mısırlı kanat Ahmed Zizo için ilk teklifi ilettiği belirtildi.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş'in önderliğinde start verdi. Siyah-beyazlılarda takviyeler için hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Yeni teklif yapılacak Africa Foot United'ın haberine göre; Beşiktaş, Zamalek forması giyen Ahmed Zizo için ilk teklifini iletti. Mısır ekibi siyah-beyazlıların ilk teklifini reddederken, Kara Kartal'ın yeni bir teklif yapması beklendiği kaydedildi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Mısır liginde 31 maça çıkarken 10 gol - 13 asistlik performans gösterdi. Ahmed Zizo kimdir? Ahmed Zizo, 10 Ocak 1996'da Mısır'da dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımı Wadi Degla'da başladı. Sırasıyla Lierse SK, Nacional, ve Moreirense'de forma giydikten sonra Ocak 2019'da Zamalek'e imza attı. Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki ismin güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.